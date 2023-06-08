12 июня в Твери отметят День России Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

12 июня в Твери пройдут мероприятия к Дню России. В 11:00 на площади Славы торжественно поднимут Государственный флаг Российской Федерации.

По окончании церемонии на площади начнется фестиваль по легкой атлетике.

На прилегающий к площади Славы улицах будет ограничено движение и парковка транспорта.

С 11до 13:00 на набережной Степана Разина возле кинотеатра "Звезда" пройдет молодежная акция "Я люблю тебя, Россия".

В 14:00 в Городском саду состоится концертная программа, также будут работать интерактивные тематические площадки - викторины, розыгрыши, конкурсы, мастер-классы.

Также концерты будут организованы в досуговом центре "Мир", ДК "Синтетик" и ДК "Затверецкий".