Подозреваемого в смертельном ДТП в Нелидово отправили под домашний арест

Расследование уголовного дела продолжается Фото: СУ СК РФ по Тверской области

Нелидовским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области продолжается расследование уголовного дела в отношении мужчины 2003 года рождения, подозреваемого в совершении смертельного ДТП в Нелидове.

Авария произошла 4 июня на улице Матросова. Пьяный водитель съехал на машине в кювет и опрокинулся. В результате ДТП погибли пассажиры: две девушки 18 и 15 лет и 21-летний молодой человек.

8 июня суд избрал в отношении фигуранта меру пресечения. Подозреваемого на два месяца отправили под домашний арест.

Расследование уголовного дела продолжается.