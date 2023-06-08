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НовостиОбщество8 июня 2023 12:12

Банк России вводит в оборот сторублевую банкноту с изображением Ржевского мемориала

Обновленные купюры будут поступать в оборот постепенно
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
С одной стороны на банкноте изображен Ржевский мемориал Советскому Солдату, Спасская башня - с другой Фото: Центробанк

С одной стороны на банкноте изображен Ржевский мемориал Советскому Солдату, Спасская башня - с другой Фото: Центробанк

Банк России вводит в оборот сторублевую банкноту с изображением Ржевского мемориала. Купюра выполнена в современном дизайне и содержит усиленный защитный комплекс, аналогичный 200-рублевой купюре.

Банкнота выполнена в оливково-оранжевой гамме и содержит QR-код, ведущий на страницу Банка России, где размещена подробная информация о художественном оформлении и признаках подлинности. С одной стороны на банкноте изображен Ржевский мемориал Советскому Солдату, Спасская башня - с другой.

Обновленные сторублевые банкноты будут поступать в оборот постепенно, заменяя ветхие, и находиться в обращении наравне с существующими сторублевыми купюрами.