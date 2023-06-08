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НовостиОбщество8 июня 2023 11:28

В Тверской области до 13 июня объявлена высокая пожарная опасность

Помните о правилах безопасности
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
В Тверской области до 13 июня объявлена высокая пожарная опасность

В Тверской области до 13 июня объявлена высокая пожарная опасность

Фото: Виктория ТУШКОВА

ГУ МЧС России по Тверской области, со ссылкой на Тверской гидрометцентр, сообщает, что в период с 8 по 13 июня в отдельных районах ожидается высокая пожарная опасность.

Температура воздуха днем в выходные +18... +20 градусов. Ночью +1... +6.

Спасатели напоминают: отдыхая на природе, соблюдайте правила пожарной безопасности.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните в ЕДИНУЮ СЛУЖБУ СПАСЕНИЯ по телефонам: 01, 101, 112. "Телефон доверия" МЧС - (4822) 39-99-99.