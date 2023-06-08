В Тверской области родственникам погибшего в ходе СВО летчика Алексея Тарасова передана Звезда Героя России

В Торжке прошла церемония передачи Звезды Героя России родственникам летчика Алексея Тарасова, погибшего в ходе специальной военной операции. Фото: ПТО

8 июня в Торжке на базе вертолетного центра Минобороны РФ состоялась церемония передачи Звезды Героя России родственникам тверского летчика, подполковника Алексея Тарасова. Звание Героя РФ было посмертно присвоено Алексею Тарасову, он погиб в ходе СВО.

В церемонии принял участие губернатор Игорь Руденя. Глава региона пообщался с мамой, супругой и детьми Алексея Тарасова - у него осталось трое сыновей. Старший сын Михаил - выпускник школы №5 Торжка - планирует продолжить дело своего отца, готовится к поступлению в летное училище в Сызрани

Губернатор отметил, что со стороны региона семье погибшего будет оказываться всесторонняя поддержка.

- Высший героизм на поле сражения - это вступить в бой с превосходящими силами противника, чтобы спасти жизни своих товарищей. Именно так поступил 2 октября 2022 года подполковник Алексей Валерьевич Тарасов. Он является для всех нас примером настоящего русского офицера, готового отдать жизнь за Родину, - сказал Игорь Руденя на церемонии передачи награды.

Участники церемонии почтили память подполковника Алексея Тарасова минутой молчания.

Во время церемонии. Фото: ПТО

Алексей Тарасов окончил Сызранское высшее военное авиационное училище летчиков и Военный учебно-научный центр ВВС Военно-воздушной академии имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина. Был заместителем командира полка по летной подготовке 696 исследовательского инструкторского вертолетного полка 344 Государственного центра боевого применения и переучивания летного состава Минобороны РФ. Общий стаж службы – 19 лет.

- Алексей Тарасов принимал участие в специальной военной операции на территории ДНР и ЛНР, Украины. На вертолете Ка - 52 выполнил 82 боевых вылета. Во время СВО экипаж и вертолетные группы под командованием Алексея Тарасова уничтожили более 150 единиц военной техники. 2 октября 2022 года во время боевого вылета он обнаружил танковую группу, обстреливающую российские наземные силы и принял решение атаковать бронетехнику. В результате вертолетной атаки наступление врага было сорвано. Но экипаж подполковника Тарасова погиб, - сообщила пресс-служба областного правительства.

Подполковник Тарасов награжден медалями «За отличие в военной службе», «За воинскую доблесть», «Участнику военной операции в Сирии» и другими наградами.