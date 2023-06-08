В Тверской области для школьников-участников проекта «Билет в будущее» откроют двери предприятия

Проект "Билет в будущее" направлен на помощь подросткам в определении с профессией. Графика: VK/Билет в будущее

Ряд предприятий региона поучаствуют в профориентационных мероприятиях для подростков в рамках проекта «Билет в будущее». 7 июня 2023 года в мультимедийном парке «Россия – моя история» в Твери между ними и региональным оператором проекта АНО «Тверской вектор» подписано соглашение о сотрудничестве.

С сентября по декабрь 2023 года для школьников будут проводиться профессиональные пробы, мастер-классы и экскурсии на ряде предприятий Верхневолжья.

Всероссийский профориентационный проект для школьников 6-11 классов «Билет в будущее» объединяет органы государственной власти, бизнес-сообщество, СМИ, экспертов и волонтеров, педагогов, учеников и их родителей.

По информации от пресс-службы областного правительства, в нашем регионе участниками проекта являются более 1500 педагогов и свыше 30 000 школьников.

- Мы рассчитываем на вас в решении масштабных задач, которые стоят перед нашим регионом и Россией, - обратился к участникам проекта губернатор Игорь Руденя в конце 2022 года на фестивале «Билет в будущее» в Твери. - Очень важно прикладывать усилия, чтобы продвинуться в той или иной профессии.