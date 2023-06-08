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НовостиОбщество8 июня 2023 8:53

Губернатор Игорь Руденя в прямом эфире ответит на актуальные вопросы для Тверской области

Эфир состоится вечером 8 июля
Алексей АНДРЕЕВ
Губернатор вновь выступит в прямом эфире.

Губернатор вновь выступит в прямом эфире.

Фото: ПТО

8 июня в 21:00 на телеканале «Россия 24» (Тверь) состоится прямой эфир с участием губернатора Игоря Рудени.

Как сообщила пресс-служба областного правительства, Глава региона расскажет о ключевых событиях, произошедших в регионе в последнее время, о мерах поддержки участников СВО и их семей.

Также одной из тем станет участие делегации Тверской области в Петербургском международном экономическом форуме, который состоится на следующей неделе.

Программу с участием губернатора можно будет посмотреть и в интернете.