Губернатор Игорь Руденя в прямом эфире ответит на актуальные вопросы для Тверской области

Губернатор вновь выступит в прямом эфире.
Фото: ПТО
8 июня в 21:00 на телеканале «Россия 24» (Тверь) состоится прямой эфир с участием губернатора Игоря Рудени.
Как сообщила пресс-служба областного правительства, Глава региона расскажет о ключевых событиях, произошедших в регионе в последнее время, о мерах поддержки участников СВО и их семей.
Также одной из тем станет участие делегации Тверской области в Петербургском международном экономическом форуме, который состоится на следующей неделе.
Программу с участием губернатора можно будет посмотреть и в интернете.