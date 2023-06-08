Губернатор Игорь Руденя в прямом эфире ответит на актуальные вопросы для Тверской области

Губернатор вновь выступит в прямом эфире. Фото: ПТО

8 июня в 21:00 на телеканале «Россия 24» (Тверь) состоится прямой эфир с участием губернатора Игоря Рудени.

Как сообщила пресс-служба областного правительства, Глава региона расскажет о ключевых событиях, произошедших в регионе в последнее время, о мерах поддержки участников СВО и их семей.

Также одной из тем станет участие делегации Тверской области в Петербургском международном экономическом форуме, который состоится на следующей неделе.

Программу с участием губернатора можно будет посмотреть и в интернете.