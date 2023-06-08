Игорь Руденя поздравил с праздником работников социальной защиты населения Тверской области

Игорь Руденя поздравил с праздником работников социальной защиты населения Фото: ПТО

Профессиональный праздник работников сферы социальной защиты населения отмечается в Российской Федерации ежегодно, 8 июня. Поздравления работникам органов социальной защиты населения, ветеранам отрасли адресовал губенатор Игорь Руденя.

- Вы ежедневно приходите на помощь людям, нуждающимся в поддержке, зачастую работая в сложных условиях, проявляете высокие профессиональные и человеческие качества - чуткость, душевное тепло и доброту. Благодарю работников и ветеранов отрасли за самоотдачу, ответственный и напряжённый труд, продолжение исконных для нашего народа традиций милосердия. Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, успехов, энергии и сил в социальном служении на благо жителей Тверской области! - отметил Игорь Руденя.