В районе Тверской области пассажиров перевозили на неисправных автобусах

На состояние автобусов в прокуратуру пожаловались жители Фото: Ольга Крыльцова

В Осташковскую межрайонную прокуратуру на состояние автобусов пожаловался местный житель.

В ходе проверки установлено, что ОП "Север" ООО "ПАТП-1" нарушает законодательство при организации транспортного обслуживания населения.

В частности, регулярные перевозки пассажиров и багажа на территории городского округа осуществляются на автобусах с неисправными световыми приборами, огнетушителями, просроченными аптечками. При наличии таких неисправностей, эксплуатация транспортных средств запрещена.

В отношении руководителя подразделения возбуждено дело об административном правонарушении, виновный оштрафован на 5000 рублей. Перевозчику внесено представление, нарушения устранены.