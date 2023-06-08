В центре Твери готовятся начать ремонт дороги на двух проспектах

Сроки ремонта пока не установлены Фото: Олег ЗИНЧЕНКО

В Твери установили баннер, извещающий горожан о предстоящем ремонте дороги на участке проспект Чайковского - Тверской проспект (ул. Ерофеева - мост через реку Волга в створе Тверского проспекта и Комсомольского проспекта), включая тротуары на Тверском проспекте от набережной Степана Разина до улицы Желябова.

Работы будет проводить подрядная организация ООО "АБЗ-Дорстрой". Сроки пока не установлены.

Как сообщала ранее администрация Твери, всего в 2023 году планируется отремонтировать 20 улиц города общей протяжённостью порядка 25 километров.