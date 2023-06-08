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НовостиОбщество8 июня 2023 6:13

В центре Твери готовятся начать ремонт дороги на двух проспектах

На Тверском проспекте установили баннер
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Сроки ремонта пока не установлены

Сроки ремонта пока не установлены

Фото: Олег ЗИНЧЕНКО

В Твери установили баннер, извещающий горожан о предстоящем ремонте дороги на участке проспект Чайковского - Тверской проспект (ул. Ерофеева - мост через реку Волга в створе Тверского проспекта и Комсомольского проспекта), включая тротуары на Тверском проспекте от набережной Степана Разина до улицы Желябова.

Работы будет проводить подрядная организация ООО "АБЗ-Дорстрой". Сроки пока не установлены.

Как сообщала ранее администрация Твери, всего в 2023 году планируется отремонтировать 20 улиц города общей протяжённостью порядка 25 километров.