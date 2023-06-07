На дорогах Твери госавтоинспекторы растонировали 32 автомобиля Фото: УГИБДД России по Тверской области

6 июня госавтоинспекторы в Твери провели профилактический рейд "Тонировка". Во время проверок были остановлены 40 водителей на автомобилях со стеклами, светопропускание которых не соответствует требованиям технического регламента.

- 32 водителя устранили нарушение на месте и были оштрафованы на 500 рублей, восьми нарушителям выданы требования о прекращении противоправных действий и штраф 500 рублей, - сообщили в УГИБДД России по Тверской области. Сотрудники Госавтоинспекции призывают водителей привести автомобили в соответствие техническому регламенту о безопасности транспортных средств.