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НовостиОбщество7 июня 2023 17:56

На дорогах Твери госавтоинспекторы растонировали 32 автомобиля

6 июня прошел рейд "Тонировка"
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
На дорогах Твери госавтоинспекторы растонировали 32 автомобиля Фото: УГИБДД России по Тверской области

На дорогах Твери госавтоинспекторы растонировали 32 автомобиля Фото: УГИБДД России по Тверской области

6 июня госавтоинспекторы в Твери провели профилактический рейд "Тонировка". Во время проверок были остановлены 40 водителей на автомобилях со стеклами, светопропускание которых не соответствует требованиям технического регламента.

- 32 водителя устранили нарушение на месте и были оштрафованы на 500 рублей, восьми нарушителям выданы требования о прекращении противоправных действий и штраф 500 рублей, - сообщили в УГИБДД России по Тверской области. Сотрудники Госавтоинспекции призывают водителей привести автомобили в соответствие техническому регламенту о безопасности транспортных средств.