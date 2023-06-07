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НовостиОбщество7 июня 2023 15:50

В Твери открывается выставка работ Народного художника РФ Сергея Андрияки «Акварель»

Экспозиция будет представлена в большом зале Тверского городского музейно-выставочного центра
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
В экспозиции представлен пятнадцатилетний период творчества художника Фото: администрация Твери

В экспозиции представлен пятнадцатилетний период творчества художника Фото: администрация Твери

С 9 по 16 июня в большом зале Тверского городского музейно-выставочного центра открывается выставка Народного художника РФ Сергея Андрияки «Акварель».

В экспозиции представлен пятнадцатилетний период творчества художника и его работы, выполненные в технике классической многослойной акварельной живописи.

Сергей Андрияка - российский художник-акварелист, педагог, действительный член Российской академии художеств. Его работы находятся в собраниях Министерства культуры РФ, Союза художников России, МОСХа, ЮНЕСКО, в музеях и частных собраниях российских и зарубежных коллекционеров.