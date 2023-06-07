Жители Тверской области стали есть больше творога и меньше сметаны

Вкусно и полезно! Фото: Тимур ХАНОВ.

Тверьстат рассказал о потреблении творога и сметаны в Тверской области.

По данным выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств Тверской области за 2022 год расходы на покупку творога и сметаны в среднем на одного респондента в месяц составили 286 рублей. Это 3,7% всех трат на покупку продуктов для домашнего питания и 26,9% от расходов на молоко и молочные продукты.

В 2022 году творога тверичане стали есть больше, а сметаны меньше. Один житель региона ежемесячно съедал (в среднем):

- 615 граммов творога (на 45 граммов больше, чем в 2021-м);

- 446 граммов сметаны (на 51 грамм меньше, чем в 2021-м).

"Сочетание творога и сметаны – идеальный вариант здорового завтрака", - отмечают специалисты. - "Тандем этих продуктов не только насытит организм витаминами и минералами на весь день, но и поможет вывести токсины из организма, повысить настроение и иммунитет".