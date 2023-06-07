Мошенники обманули жителя Тверской области при покупке интим-услуг

Мошенники обманули мужчину на 18 000 рублей Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В полицию обратился 34-летний житель Вышневолоцкого округа и сообщил, что через интернет хотел заказать интимные услуги. Позвонил по телефону из анкеты, чтобы назначить встречу.

Собеседница по телефону попросила предоплату 5000 рублей. Потерпевший перевёл деньги, затем му позвонил неизвестный мужчина и попросил оплатить страховку 13 000 рублей. Клиент выполнил все условия, но встреча так и не состоялась.

В полиции по факту мошенничества возбудили уголовное дело.