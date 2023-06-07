В 2023 году в Тверской области планируют установить 27 фельдшерско-акушерских пунктов и шесть амбулаторий

Три ФАПа монтируются в настоящее время. Фото: ПТО

В Тверской области продолжается установка быстровозводимых модульных фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПов) и врачебных амбулаторий. Два ФАПа сейчас монтируют в деревнях Заовражье и Могилёвка Кувшиновского округа, еще один – в деревне Паскино Кимрского округа.

Установка новых фельдшерско-акушерских пунктов и амбулаторий ведется по федеральной программе «Модернизация первичного звена здравоохранения» национального проекта «Здравоохранение».

Как отметил губернатор Игорь Руденя, благодаря развитию сети модульных ФАПов и амбулаторий обеспечивается доступность медицинской помощи для жителей отдалённых территорий.

Так, Заовражский ФАП будет обслуживать около 230 человек, жителей пятнадцати населённых пунктов. Территория обслуживания Могилёвского ФАПа – семь населённых пунктов с населением 125 человек. Фельдшеры будут вести приём с понедельника по субботу.

Всего в 2023 году в Тверской области планируется установить 27 ФАПов и шесть врачебных амбулаторий, оснащённых всем необходимым оборудованием.

В 2022 году в Тверской области было установлено 22 новых ФАПа и 7 врачебных амбулаторий. Все они открыты и принимают пациентов.