В Твери губернатор наградил лауреатов региональной научной премии

Губернатор наградил ученых. Фото: ПТО

7 июня, в преддверии Дня России, губернатор Игорь Руденя наградил лауреатов региональной премии за выдающиеся заслуги в области науки и техники. Она учреждена в Верхневолжье в 2020 году по инициативе главы региона и вручается коллективам исследователей, молодым учёным, аспирантам и студентам.

Открывая торжественную церемонию вручения наград, Игорь Руденя отметил, что именно от учёных зависит решение важнейших вопросов по обеспечению технологического суверенитета России.

В 2023 году на участие в конкурсе было подано 29 заявок от тверских вузов. Победителями стали 22 человека в номинациях «Студент года», «Аспирант года», «Молодой учёный года» и «Лучший коллектив учёных».

Церемония прошла в большом зале правительства региона. Фото: ПТО

Размер премии в номинациях: «Студент года» - 50 тыс. рублей, «Аспирант года» – 100 тыс., «Молодой учёный года» – 100 тыс., «Лучший коллектив учёных» - 150 тыс. за третье место, 200 тыс. - за второе, 250 тыс. - за первое.

Лауреаты дополнительных специальных номинаций будут отмечены премиями в размере 100 тыс. рублей.

Лауреаты премии-2023.

В номинации «Студент года» - Даниил Бабаев (строительство) и Полина Павлова (проектирование) из Тверского государственного технического университета, Виталий Анофриев из Тверского государственного университета (программное обеспечение), Полина Кострова из Тверской государственной сельхозакадемии (технологии выращивания микрозелени), Роман Павлов из Тверской государственной медицинской академии (кордиология).

В номинации «Аспирант года» - Дарья Щербакова (гидромеханика и торфодобыча) и Роман Боровко (синтетические углеводороды) из ТвГТУ, Ирина Смирнова из ТГСХА (выращивание топинамбуров), Михаил Мирончев из ТвГУ (аудит), Алена Виноградова из ТГМУ (диагностика).

В номинации «Молодой ученый года» - доцент кафедры кафедра автоматизации технологических процессов ТвГТУ Андрей Рачишкин (математические модели), старший преподаватель кафедры биотехнологии и химии ТвГТУ Мария Маркова (синтез топлива из возобновляемых источников), доцент кафедры биологии животных и зоотехники ТГСХА Серги Чаргеишвили (животноводство), младший научный сотрудник Института экономики и управления ТвГУ Илья Медведев (экономико-теоретический анализ), ассистент кафедры микробиологии и вирусологии ТГМУ Аурелия Леонтьева (антибиотики)

В номинации «Лучший коллектив ученых» - научная группа ТвГТУ под руководством заведующего кафедрой прикладной физики Александра Болтова (наноструктурные смазочные композиции).

За выдающиеся разработки в области развития оборонно-промышленного комплекса - коллектив ученых ТвГТУ под руководством заведующего кафедрой информационных систем Бориса Палюха (космические аппараты).

За выдающиеся разработки в области импортозамещения отмечен коллектив научных сотрудников ТвГТУ и его руководитель, профессор кафедры производства строительных изделий и конструкций Виктория Петропавловская (новые материалы в строительстве).

За выдающиеся разработки в области фармации - старший научный сотрудник научно-исследовательской лаборатории ТГМУ Никита Попов (фармакология).

За выдающиеся разработки в области экологии и защиты окружающей среды - коллектив ученых ТвГТУ под руководством декана факультета природопользования и инженерной экологии Олега Мисникова (технология добычи фрезерного торфа).