Глава СК РФ Александр Бастрыкин взял под контроль ситуацию в детском палаточном лагере в Тверской области

Следственные органы проводят проверки по случившемуся в лагере под Кимрами. Фото: СУ СК РФ по Тверской области

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления в Тверской области Альберту Кизимову докладывать ему о ходе проверки в детском лагере «Салют» под Кимрами.

6 июня в эфире федерального канала сообщили, что в этом лагере в деревне Нутромо детей разместили в холодных палатках при низкой ночной температуре. При это мест в стационарных корпусах, якобы, не было.

По данному факту следственным отделом по городу Кимры СУ СК РФ по Тверской области и межрайонным прокурором организована проверка. В лагере выявлены нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства. Перед учреждением и органами власти была поставлена задача в кратчайшие сроки разместить детей в корпусах лагеря.

По поручению губернатора Игоря Рудени, министерством образования Тверской области совместно с администрацией Кимрского муниципального округа, также проводится проверка организации работы лагеря.

В правительстве Тверской области сообщили, что загородный лагерь "Салют" внесен в реестр организаций отдыха и оздоровления детей:

- При нем действует палаточный лагерь - установлено 33 палатки для размещения детей, веранды для проведения отрядных мероприятий, оборудованы туалеты и душевая. В первую смену сюда заехало 77 детей. В связи с неблагоприятными погодными условиями вечером 2 июня администрацией лагеря было решено оперативно перевести детей из палаток в стационарные корпуса.

Губернатором дано поручение проверить условия размещения детей во всех палаточных лагерях региона.