Администрация Твери подала в суд шесть исков на управляющие компании

У властей есть претензии к содержанию жилых домов Фото: администрация Твери

Администрация Твери подала в суды шесть гражданских исков в отношении управляющих компаний. У властей есть претензии к содержанию жилых домов.

В частности, в Заволжском районе выявлены грубые нарушения требований жилищного законодательства и правил благоустройства территории при содержании многоквартирных домов на набережной Афанасия Никитина, улицах Благоева, Горького, Зинаиды Коноплянниковой, Мусоргского, Екатерины Фарафоновой. Недочеты не устранены.

- В 2022 году администрацией города были предъявлены 30 исков к управляющим компаниям 32 многоквартирных домов и собственникам четырех нежилых зданий. 29 исков удовлетворены полностью либо частично. Судами постановлено взыскать с ответчиков судебные неустойки в случае неисполнения решений. Вступившие в законную силу решения судов обращены к принудительному исполнению, одно дело находится в производстве суда, - сообщает пресс-служба администрации города.