В Твери открылся кризисный центр для женщин «Дом для мамы»

На открытии центра. Фото: ТГД

Кризисный центр «Дом для мамы», открытый в Твери - первое подобное учреждение в Тверском регионе. На церемонии открытия присутствовали председатель Тверской городской Думы Евгений Пичуев, глава Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению Русской православной церкви Епископ Пантелеимон и Митрополит Тверской и Кашинский Амвросий. Был совершен обряд освящения.

- Пока мощности Дома невелики – вместить могут порядка 10 женщин с детьми, но в будущем в планах организаторов создание большого кризисного центра, - сообщили в пресс-службе Думы Твери.

Тверской «Дом для мамы» - один из 80 аналогичных приютов, созданных по всей России. Будущие подопечные кризисного центра — беременные женщины, стоящие перед выбором между абортом и сохранением ребёнка, женщины, готовые отказаться от родившихся детей в силу трудного материального положения или отсутствия поддержки родных, матери-одиночки с детьми, оказавшиеся без жилья, работы и материальных средств. Здесь им окажут помощь, дадут жилье, накормят. Кроме того, с каждой женщиной будут работать психологи, социальные работники и юристы, чтобы она не просто получила помощь, но и в будущем самостоятельно встала на ноги и смогла воспитать своего ребенка.

«Дом для мамы» - проект православной службы помощи «Милосердие», стартовавший еще в 2012 году при поддержке Патриарха Кирилла. Для создания в Твери кризисного центра свои усилия объединили Тверская и Московская Епархии.

- Приятно осознавать, что нашем мире очень много неравнодушных людей, которые готовы протянуть руку помощи всем, кто попал в беду. Это говорит о том, что мы не стали жестокими, черствыми, в нас по-прежнему жива душа и вера. И вот пусть каждая женщина и ребенок, которые попадут сюда, обретут веру в лучшее. Я желаю всем организаторам терпения в столь непростом труде и благополучия делу, - поблагодарил организаторов проекта спикер Думы Твери Евгений Пичуев.

На открытии центра. Фото: ТГД