В День России в Твери пройдет фестиваль легкой атлетики Фото: Комитет по физкультуре и спорту Тверской области

В День России, 12 июня, в Твери в четвертый раз пройдет фестиваль легкой атлетики Athletics League. Участники выступят в дисциплинах: прыжок в длину и прыжок с шестом. Мероприятие пройдет на площади Славы.

Участие в фестивале примут ведущие легкоатлеты России и Белоруссии.

- Среди участников фестиваля - чемпион мира 2013 года в прыжках в длину Александр Меньков, серебряный призер Олимпиады-2012 в прыжках в длину Елена Соколова, обладатель серебряной медали чемпионата Европы 2018 года в прыжках с шестом Тимур Моргунов, - сообщила пресс-служба областного правительства. - Также приглашены ведущие спортсмены Белоруси: прыгуны с шестом Ирина Жук и Матвей Волков, призер чемпионата мира в прыжках в длину Анастасия Мирончик-Иванова. Также в Твери планирует выступить бронзовый призер чемпионата Белоруссии в прыжках в длину Артем Гурин.

Тверской регион представит чемпионка России по прыжкам в длину среди девушек Таисия Дмитриева.

Для зрителей подготовлена развлекательная программа - выступления музыкантов и танцоров и, игры и конкурсы для детей и взрослых, также будет работать летнее кафе.

Развлекательная программа начнется в 10:00. Открытие соревнований - в 11:00.