В минприроды Тверской области изменились номера телефонов

Стационырне аппараты в минприроды временно не работают Фото: Татьяна Коркина

Министерство природных ресурсов и экологии Тверской области сообщает, что в связи с технической неисправностью телефонной линии стационарные телефонные аппараты временно не работают.

Дозвониться до специалистов минприроды можно по мобильным номерам: отдел охотопользования и рыбного хозяйства - 8 (952)066-83-30; отдел недропользования - 8 (963) 222-31-23, 8 (930) 179-73-90; отдел охраны окружающей среды - 8 (980) 621-97-18; отдел водопользования и водного хозяйства - 8(930)150-79-23; ГБУ ТО «Центр по управлению рекреационной деятельностью» - 8 (961) 014-13-11.