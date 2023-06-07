Ушёл из жизни Заслуженный строитель РСФСР Альфред Музыка Фото: Евгений КУЦ

6 июня в Тверской области ушёл из жизни Заслуженный строитель РСФСР Альфред Музыка. Соболезнования родным и близким Альфреда Ивановича выразил губернатор Игорь Руденя.

- Благодаря его профессионализму и таланту руководителя в Калининской области были успешно реализованы первые программы газификации. Много лет Альфред Иванович трудился в строительной отрасли, обеспечивая создание новых объектов экономики, инфраструктуры, развитие населенных пунктов. Его имя навсегда останется в истории тверской земли, в памяти всех, кому довелось с ним работать, - отметил Игорь Руденя.

Альфред Музыка - Кавалер ордена Трудового Красного Знамени и Ордена Почета, Заслуженный строитель РСФСР и Российской Федерации. За свой долгий трудовой путь Альфред Иванович занимал посты начальника главного управления Калининсельстрой и Областного комитета хозяйства, заместителя председателя главы Областного исполнительного комитета Советов народных депутатов, начальника Департамента жилищного комплекса Тверской области и Председателя Общественного Совета при Главном управлении «Государственная жилищная инспекция» Тверской области.

При участии Альфреда Ивановича в Тверской области была разработана и реализована программа развития ЖКХ с 1991 по 2000 годы. Он был инициатором разработки программы водоснабжения городов и поселков Тверской области, по которой был построен Медновский водозабор, реконструированы городские очистные сооружения, системы водоснабжения Торжка, Старицы, Ржева, Зубцова. Альфред Иванович стоял у истоков газификации Ржева, Старицы, Зубцова.

После выхода на пенсию продолжал работать в областных общественных организациях: с 2003 года - в Тверском отделении «Российского общества инженеров строителей», с 2010 года - в «Ассоциации Тверских землячеств».