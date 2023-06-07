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НовостиОбщество7 июня 2023 6:27

В Тверской области ушёл из жизни Заслуженный строитель РСФСР Альфред Музыка

Соболезнования выразил губернатор Игорь Руденя
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Ушёл из жизни Заслуженный строитель РСФСР Альфред Музыка

Ушёл из жизни Заслуженный строитель РСФСР Альфред Музыка

Фото: Евгений КУЦ

6 июня в Тверской области ушёл из жизни Заслуженный строитель РСФСР Альфред Музыка. Соболезнования родным и близким Альфреда Ивановича выразил губернатор Игорь Руденя.

- Благодаря его профессионализму и таланту руководителя в Калининской области были успешно реализованы первые программы газификации. Много лет Альфред Иванович трудился в строительной отрасли, обеспечивая создание новых объектов экономики, инфраструктуры, развитие населенных пунктов. Его имя навсегда останется в истории тверской земли, в памяти всех, кому довелось с ним работать, - отметил Игорь Руденя.

Альфред Музыка - Кавалер ордена Трудового Красного Знамени и Ордена Почета, Заслуженный строитель РСФСР и Российской Федерации. За свой долгий трудовой путь Альфред Иванович занимал посты начальника главного управления Калининсельстрой и Областного комитета хозяйства, заместителя председателя главы Областного исполнительного комитета Советов народных депутатов, начальника Департамента жилищного комплекса Тверской области и Председателя Общественного Совета при Главном управлении «Государственная жилищная инспекция» Тверской области.

При участии Альфреда Ивановича в Тверской области была разработана и реализована программа развития ЖКХ с 1991 по 2000 годы. Он был инициатором разработки программы водоснабжения городов и поселков Тверской области, по которой был построен Медновский водозабор, реконструированы городские очистные сооружения, системы водоснабжения Торжка, Старицы, Ржева, Зубцова. Альфред Иванович стоял у истоков газификации Ржева, Старицы, Зубцова.

После выхода на пенсию продолжал работать в областных общественных организациях: с 2003 года - в Тверском отделении «Российского общества инженеров строителей», с 2010 года - в «Ассоциации Тверских землячеств».