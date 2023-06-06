Три предприятия Тверской области получат поддержку по программе "Оборотный капитал"

Три предприятия Тверской области получат государственную финансовую поддержку Фото: ПТО

Три предприятия Тверской области получат государственную финансовую поддержку по программе "Оборотный капитал". Решения приняты на заседании Бюджетной комиссии Тверской области, которое 6 июня провел губернатор Игорь Руденя.

- Это позволит обеспечить стабильную работу предприятий, создать условия для дальнейшего развития производств, расширения номенклатуры выпускаемой продукции, - считает глава региона.

На заседании Бюджетной комиссии одобрена заявка на предоставление региональным Фондом развития промышленности льготного займа ООО «Старицкий электромеханический завод». При поддержке области компания обновит станочный парк.

Одобрен льготный заём для ООО «Шнурком» на увеличение производства и поддержку складских запасов. Производственные площадки развернуты в Твери и Васильевском Мхе.

ООО «Мезоны» из Кимрского округа - производитель упаковки из комбинированных материалов - инвестирует средства в расширение объемов выпуска продукции и складских помещений.