10 агропредприятий Тверской области в 2023 году смогут компенсировать зарплаты для студентов-практикантов

Решения в поддержку аграриев приняты в областном правительстве. Фото: Алексей АНДРЕЕВ

В Верхневолжье расширены меры поддержки поддержки сельхозкооперативам в части возмещения затрат, а также агропредприятиям на оплату обучения и компенсацию оплаты труда студентов. Вопрос рассмотрен 6 июня на заседании регионального правительства, которое провел губернатор Игорь Руденя.

В соответствии с внесенными на заседании изменениями, сельскохозяйственные потребительские кооперативы теперь смогут возмещать часть затрат по приобретению аграрной продукции не только у членов кооператива, но и у граждан, ведущих личное подсобное хозяйство.

Также кооперативам можно будет компенсировать 20 % затрат (но не более 5 млн рублей) за приобретенные в лизинг объекты для хранения, переработки, упаковки, маркировки и реализации сельскохозяйственной продукции, а также оборудования для их комплектации. Как и раньше, кооперативы могут рассчитывать на поддержку при приобретении сельхозтехники и крупного рогатого скота для замены заболевших лейкозом животных.

Также в 2023 году 10 агропредприятий смогут возместить затраты на оплату 13 ученических договоров и зарплат для 51 студента-практиканта. Данная мера поддержки будет предоставляться по результатам отбора из заявок, поданных аграриями в филиалы МФЦ и ГКУ «Центр развития АПК».