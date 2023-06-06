На встрече Игоря Рудени и Марии Львовой-Беловой была затронута тема создания в Тверской области подростковых центров

На встрече. Фото: ПТО

6 июня губернатор Игорь Руденя провел в областном правительстве встречу с уполномоченным при Президенте Российской Федерации по правам ребенка Марией Львовой-Беловой.

- Уделяем большое внимание поддержке больших семей. Многодетная семья – тверская традиция. При этом ставим перед собой задачи по популяризации семейных ценностей среди молодежи. Не менее важна помощь государства в создании условий для воспитания подрастающего поколения, - отметил Игорь Руденя.

Мария Львова-Белова указала на важность создания подростковых пространств для развития детей, их полезной занятости.

- Главные задачи - воспитание детей и подростков, определение для них ключевых ориентиров. Детям важно не просто общаться друг с другом, но также получить помощь психологов, поддержку в выборе будущей профессии. Такие центры уже действуют в регионах, и они очень востребованы, - рассказала уполномоченный по правам ребенка.

По мнению Марии Львовой-Беловой, проект по созданию подростковых центров может получить новое развитие в Верхневолжье с учетом большого опыта Тверской области в решении задач в демографии.

Игорь Руденя и Мария Львова-Белова также обсудили перспективы взаимодействия по профилактике социального сиротства среди малышей и созданию службы «Дети в семье» для помощи семьям в трудной жизненной ситуации, а также поддержке детей с инвалидностью.

В настоящее время в Тверской области реализуется порядка 50 федеральных и региональных мер в демографии. Они направлены в первую очередь на поддержку многодетных и молодых семей.