В Твери маленькие Пушкины читали стихи у памятника поэту

Пушкинский день в Твери удался. Фото: Алексей АНДРЕЕВ

В городском саду Твери 6 июня весь день проходят праздничные мероприятия в честь Пушкинского дня.

Традиционный праздник «Давайте Пушкина читать!» там организовывала Герценка. У памятника поэту собрались поклонники его творчества всех возрастов и декламировали стихи.

А чуть позже там же, у памятника Пушкину, были замечены маленькие «копии» поэта. Мальчики, наряженные как Пушкин, и девочки в бальных платьях (маленькие Анны Керн или Натальи Гончаровы?) тоже читали стихи поэта. Зрелище было умилительное.

А в 19:30 у памятника Пушкину прозвучат песни на его стихи под аккомпанемент... гуслей! Концерт в честь Пушкинского дня организуют участницы тверского самобытного музыкального коллектива «Полюбить свою землю».