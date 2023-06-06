В Твери проходит антинаркотический месячник Фото: администрация Твери

В учреждениях культуры, спорта, дополнительного образования и в городских библиотеках проходят тематические программы по популяризации здорового образа жизни, викторины, конкурсы, обзоры книг и многое другое.

На площадке «Молодежного центра города Твери» прошла интерактивная выставка по профилактике употребления психоактивных веществ «Маршрут безопасности». Для участников было подготовлено пять секций: «Береги себя», «Твое здоровье», «Степень риска», «Вопросы и ответы», «Мифы и факты».

В Тверской областной универсальной научной библиотеке им. А. М. Горького состоялся тренинг со студентами колледжа им. П.А. Кайкова на тему «Профилактика употребления психоактивных веществ». В зале периодических изданий до 30 июня представлена выставка «У края бездны».

В филиалах муниципальной библиотечной системы, домах культуры в течение июня будут проходить уроки здоровья, познавательно-игровые программы.