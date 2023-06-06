Прокуратура и СК проверяют палаточный лагерь в Тверской области

Правоохранительные органы проверяют условия содержания детей в палаточном лагере в Кимрах Фото: ПТО

В Кимрах организована проверка в лагере "Салют". 6 июня в эфире федерального канала прозвучала информация, что в детском палаточном лагере нарушаются требования безопасности отдыхающих.

В частности сообщалось, что сотрудники детского лагеря разместили детей в холодных палатках при почти нулевой ночной температуре.

Следственным отделом по городу Кимры СУ СК РФ по Тверской области организовано проведение процессуальной проверки.

- Кимрской межрайонной прокуратуройтакже организована проверка соблюдения прав и законных интересов несовершеннолетних. По ее результатам выявлены нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства, - сообщили в прокуратуре Тверской области.

Перед учреждением и органами власти поставлена задача в кратчайшие сроки разместить детей в корпусах лагеря. По завершении проверки будет дана оценка деятельности уполномоченных должностных лиц и приняты меры прокурорского реагирования.

Ход проверки контролирует прокурор области Сергей Лежников.

Также, по поручению губернатора Игоря Рудени, Министерством образования Тверской области совместно с администрацией Кимрского муниципального округа, проводится проверка организации работы палаточного лагеря.

Ситуацию прокомментировали в правительстве Тверской области:

- Загородный лагерь "Салют" внесен в реестр организаций отдыха и оздоровления детей. При нем действует палаточный лагерь - установлено 33 палатки для размещения детей, веранды для проведения отрядных мероприятий, оборудованы туалеты и душевая. В первую смену сюда заехало 77 детей. В связи с неблагоприятными погодными условиями вечером 2 июня администрацией лагеря было решено оперативно перевести детей из палаток в стационарные корпуса.

Губернатором дано также поручение проверить условия размещения детей во всех палаточных лагерях, расположенных на территории Тверской области, соблюдения в них всех действующих норм и правил.

Отметим, что лагерь "Салют" уже попадал во внимание правоохранительных органов. В 2019 году отдыхающие дети массово подхватили кишечную инфекцию - норовирус. После инцидента для отдыхающих организовали привозное питание, но спустя несколько дней работы, администрация приняла решение о временном закрытии лагеря. Учреждение закрыли, а детей отправили по домам.