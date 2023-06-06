Врач из Твери стала номинантом Патриаршей литературной премии

Номинантом Патриаршей литературной премии стала тверской врач Ольга Яворская. Фото: Тверская епархия; tospr.tversu.ru

В Москве определили и наградили лауреатов ХII Патриаршей литературной премии имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия.

В длинный список премии вошла врач-кардиолог, член Союза писателей России Ольга Яворская. Она главный врач православного медицинского центра в честь Иконы Божией Матери.

Произведения Яворской на премию рекомендовала и выдвигала Тверская епархия. Как пояснили «КП»-Тверь» в пресс-службе епархии, на премию были выдвинуты ряд повестей Яворской, в том числе: «Валюшкины рассказы» (2018), «Я выбираю… Любовь!» (2021). Они и вошли в длинный список премии, однако в число лауреатов тверской врач не попала.

СПРАВКА «КП»

Патриаршая литературная премия учреждена Священным Синодом 25 декабря 2009 гола для поощрения писателей, внесших существенный вклад в утверждение духовных и нравственных ценностей в жизнь современного человека, семьи и общества, создавших высокохудожественные произведения, обогатившие русскую литературу.