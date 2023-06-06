В Тверской области в 2023 году запланировано довести долю отходов, направляемых на сортировку, до 37,7%

На заседании правительства региона 6 июня первым был рассмотрен вопрос о ходе реализации нацпроекта "Экология". Фото: ПТО

Итоги и планы реализации нацпроекта «Экология» в регионе рассмотрены на заседании областного правительства, которое 6 июня провел губернатор Игорь Руденя.

В первую очередь, речь шла о расчистке водоемов, внедрению современной системы обращения с мусором, модернизации очистных сооружений на Волге.

На заседании объявлено, что по проекту «Сохранение уникальных водных объектов» проведена расчистка русла реки Кашинка, продолжаются работы на озере Селигер.

По проекту «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» в регионе растет доля мусора, направленного на сортировку. Так, в прошлом году показатель составил 27,6% от общей массы собранных отходов. В 2023 году планируется довести его до 37,7%.

В 2022 году ликвидировано 405 несанкционированных свалок.

Глава региона также поручил усилить контроль и начать штрафовать за несанкционированные выбросы строительного мусора.

Завершена либо продолжается рекультивация нескольких крупных мусорных полигонов.

Идет модернизация очистных сооружений. Уже реализованы проекты в Конаковском, Рамешковском округах. Работы еще на нескольких объектах должны быть завершены в 2023-2024 годах.

Подробности читайте в ближайшее время в статье на сайте "КП"-Тверь".