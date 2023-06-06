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НовостиОбщество6 июня 2023 10:49

В прокуратуре Тверской области состоится прием дольщиков

Мероприятие пройдет 9 июня
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Прием дольщиков состоится в прокуратуре области

Прием дольщиков состоится в прокуратуре области

Фото: Ольга Крыльцова

9 июня начальник отдела по надзору за исполнением законодательства в сфере экономики прокуратуры области Максим Вахитов совместно с начальником отдела контроля и надзора в области долевого строительства министерства Тверской области по обеспечению контрольных функций Анастасией Венжановой проведет прием граждан по вопросам участия в долевом строительстве многоквартирных домов.

Прием состоится в Твери на улице Симеоновской, 27., с 10:00 до 11:00.

Предварительная запись осуществляется в прокуратуре области по телефону: (4822) 50-60-61.