В прокуратуре Тверской области состоится прием дольщиков

Прием дольщиков состоится в прокуратуре области Фото: Ольга Крыльцова

9 июня начальник отдела по надзору за исполнением законодательства в сфере экономики прокуратуры области Максим Вахитов совместно с начальником отдела контроля и надзора в области долевого строительства министерства Тверской области по обеспечению контрольных функций Анастасией Венжановой проведет прием граждан по вопросам участия в долевом строительстве многоквартирных домов.

Прием состоится в Твери на улице Симеоновской, 27., с 10:00 до 11:00.

Предварительная запись осуществляется в прокуратуре области по телефону: (4822) 50-60-61.