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НовостиОбщество6 июня 2023 10:15

В Твери на территории в 55 га уничтожат борщевик

Работы ведутся повсеместно
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Работы по уничтожению юорщевика проводят в несколько этапов Фото: администрация Твери

Работы по уничтожению юорщевика проводят в несколько этапов Фото: администрация Твери

В Твери специалисты МБУ «Зеленстрой» продолжают уничтожать борщевик Сосновского.

Основной объем работ сосредоточен в микрорайоне «Южный», в Затверечье, в посёлках Сахарово, Литвинки и ряде других. Уничтожить борщевик планируют на территории в 55 гектаров. Это на 20 гектаров больше, чем в прошлом году.

Работы проводят в несколько этапов: механическое удаление растений и обработка территории гербицидами, затем - повторная обработка химическими веществами, которые предотвращают дальнейший рост борщевика.