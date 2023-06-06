"Тройка" в Тверской области не работает и будет ли работать - пока неизвестно

Будет ли работать "Тройка" в Тверской области - пока неизвестно Фото: Олег ЗОЛОТО

Накануне, 5 июня, Московско-Тверская ППК рассказала о внедрении единой билетной системы Московского транспорта.

- Изменения касаются всех станций на участке от города Бологое в Тверской области до Ленинградского вокзала. С запуском МЦД-3 на Ленинградском направлении у пассажиров появятся новые удобные маршруты, возможность оплачивать проезд картой "Тройка", - говорилось в сообщении.

Чтобы не вводить читателей в заблуждение о том, что пассажиры из Тверской области смогут пользоваться картой "Тройка", "КП"-Тверь" связалась с пресс-службой Московско-Тверской ППК.

- Пока обновлено только оборудование. Запуск МЦД-3 планируется в сентябре, поменяются тарифы, и тогда будет ясно - будет ли работать "Тройка" в Твери и Бологое, - разъяснили в пригородной пассажирской компании.

На данный момент обновленная система работает только в Крюково. Там пассажирам карты раздают бесплатно.