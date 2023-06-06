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НовостиОбщество6 июня 2023 8:21

В Тверской области по требованию прокуратуры отремонтировали дорогу в Пеновском округе

На участке имелись повреждения
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
По требованию прокуратуры дорогу отремонтировали

По требованию прокуратуры дорогу отремонтировали

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Прокуратурой Пеновского района по обращению жителей проведена проверка состояния дороги и установлены нарушения законодательства в сфере обеспечения безопасности дорожного движения АО "Осташковское ДРСУ".

Установлено, что участки автомобильных дорог Пено-Слаутино-Рунский, Москва-Рига - Андреаполь - Пено - Хитино содержатся ненадлежащим образом: на покрытии имеются многочисленные повреждения.

После принятый прокуратурой мер, нарушения устранены.