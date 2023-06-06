Образец творога в одной из школ Тверской области не прошел проверку качества

Молочные продукты проверили в лаборатории Фото: Евгения ГУСЕВА

Специалистами Тверской межобластной ветлаборатории проверен образец творога с массовой долей жира 9%, произведенного в Московской области.

Проба продукта была отобрана в одной из общеобразовательных школ Старицкого округа.

В ходе проверки в составе творога установлено присутствие растительных стеринов: бета-ситостерин, кампестерин и стигмастерин, что свидетельствует о фальсификации состава продукта.

Результаты исследований направлены в надзорные ведомства для принятия мер.