Игорь Руденя поздравил жителей Тверской области с Днем русского языка Фото: ПТО

День русского языка отмечается 6 июня, в день рождения Александра Сергеевича Пушкина. Жизнь и судьба поэта тесно связан с Верхневолжьем. Тверской край служил для него источником вдохновения, здесь он написал многие знаменитые произведения.

С праздником жителей Тверской области поздравил губернатор Игорь Руденя.

- Сегодня, как и во времена Пушкина, русское слово звучит во всем мире как голос разума, правды и справедливости. Защита нашего родного языка, уникального культурного наследия России является одной из ключевых основ государственной политики по укреплению традиционных духовно-нравственных ценностей, сохранению национальной идентичности нашего народа. Желаю всем, кто любит, ценит, преподает и изучает великий русский язык, успехов и всего самого доброго! - обратился к жителям глава региона.