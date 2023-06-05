На Бюджетной комиссии Тверской области обсудили, какие училища и колледжи отремонтируют этим летом

На заседании комиссии. Фото: ПТО

5 июня в правительстве региона прошло заседание Бюджетной комиссии Тверской области. В повестку вошли вопросы развития системы среднего профессионального образования, сообщает пресс-служба правительства региона.

На заседании Бюджетной комиссии принято решение направить дополнительные средства на проведение в текущем году ремонтных работ в учреждениях среднего профессионального образования. В Калязинском колледже отремонтируют кровлю, а в Бежецком колледже им. Переслегина обновят окна.

Также, исходя из потребностей реального сектора экономики, будет обновлена учебная база ряда колледжей, сформированы новые образовательные программы для подготовки кадров под конкретные рабочие места. В регионе работу планируют вести совместно с передовыми предприятиями Верхневолжья в рамках развития региональных образовательно-производственных кластеров.