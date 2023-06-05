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НовостиОбщество5 июня 2023 16:01

Грузовой автотранспорт Тверской области за год перевозит 28,2 млн тонн грузов

Пробег одного автомобиля за сутки составляет почти 200 км
Виктория ТУШКОВА
Виктория ТУШКОВА
На автомобильный транспорт приходятся основные объёмы грузоперевозок региона.

На автомобильный транспорт приходятся основные объёмы грузоперевозок региона.

Фото: Иван ВИСЛОВ

Тверьстат поделился статистикой грузовых перевозок в регионе.

Грузовым автомобильным транспортом Тверской области в 2022 году было перевезено 28,2 млн тонн грузов.

На автомобильный транспорт приходятся основные объёмы грузоперевозок региона, отмечают в ведомстве. Грузовики осуществляют транспортировку различных товаров как по территории Тверской области, так и за её пределы. Их общий пробег за 2022 год достиг 252,4 млн км.

Среднесуточный пробег одного грузового автомобиля составил 198,9 км.