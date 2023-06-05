Грузовой автотранспорт Тверской области за год перевозит 28,2 млн тонн грузов

На автомобильный транспорт приходятся основные объёмы грузоперевозок региона. Фото: Иван ВИСЛОВ

Тверьстат поделился статистикой грузовых перевозок в регионе.

Грузовым автомобильным транспортом Тверской области в 2022 году было перевезено 28,2 млн тонн грузов.

На автомобильный транспорт приходятся основные объёмы грузоперевозок региона, отмечают в ведомстве. Грузовики осуществляют транспортировку различных товаров как по территории Тверской области, так и за её пределы. Их общий пробег за 2022 год достиг 252,4 млн км.

Среднесуточный пробег одного грузового автомобиля составил 198,9 км.