Грузовой автотранспорт Тверской области за год перевозит 28,2 млн тонн грузов

На автомобильный транспорт приходятся основные объёмы грузоперевозок региона.
Фото: Иван ВИСЛОВ
Тверьстат поделился статистикой грузовых перевозок в регионе.
Грузовым автомобильным транспортом Тверской области в 2022 году было перевезено 28,2 млн тонн грузов.
На автомобильный транспорт приходятся основные объёмы грузоперевозок региона, отмечают в ведомстве. Грузовики осуществляют транспортировку различных товаров как по территории Тверской области, так и за её пределы. Их общий пробег за 2022 год достиг 252,4 млн км.
Среднесуточный пробег одного грузового автомобиля составил 198,9 км.