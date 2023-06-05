Восемь кубометров мусора убрали с берегов Волги в Твери в рамках акции «Марафон рек»

В акции приняли участие неравнодушные жители Твери и корпоративные волонтёры одного из банков. Фото: ПТО

В Твери прошёл очередной этап федеральной акции по очистке берегов «Марафон рек». Неравнодушные жители Твери и корпоративные волонтёры одного из банков занимались уборкой на берегах Волги.

Добровольцы вывезли около восьми кубометров мусора, который был отсортирован и передан на переработку и утилизацию, сообщает пресс-служба правительства Тверской области.

Акция «Марафон рек» была создана в рамках ежегодного проекта по очистке берегов «День Волги», который с 2021 года проводится во всех Поволжских городах в поддержку нацпроекта «Экология». «Марафон рек» призван вовлечь людей в экологическую повестку и привлечь внимание жителей различных регионов к проблеме раздельного сбора отходов и сохранения природы родного края. В этом году в мероприятиях марафона принимают участие 22 региона страны.