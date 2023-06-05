В Тверской области определены 19 территорий, которые благоустроят в 2024 году по нацпроекту

В Твери жители проголосовали за второй этап благоустройства улицы Трёхсвятской. Фото: Виктория ТУШКОВА

В рейтинговом голосовании за потенциальные объекты будущего благоустройства по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» в регионе поучаствовали более 67 000 человек. В итоге определены 19 территорий-победителей. На их благоустройство в 2024 году будут выделены федеральные средства.

- Комфортная городская среда - лицо муниципальных образований, Тверской области. От того, насколько современными, удобными и комфортными будут наши города и посёлки, зависит привлекательность региона для молодёжи, развитие экономики и туризма, улучшение демографической ситуации, - считает губернатор Игорь Руденя.

В этом году в Тверской области на голосование было заявлено 58 проектов от 19 муниципалитетов.

Итоги таковы.

В Твери более 5000 жителей проголосовали за второй этап благоустройства пешеходной улицы Трёхсвятской. Напомним, сейчас проходит первый этап работ на участке от улицы Новоторжской до бульвара Радищева.

В Бежецке в 2024 году благоустроят площадку у кинотеатра «Юбилейный». В городе Бологое - территорию у бывшего мини-рынка. В поселке Великооктябрьский Фировского округа - набережную пруда. В Вышнем Волочке - парк «Острова». В Старице - городской сад. В Торжке - парк на улице Завидова.

В поселке Жарковский жители выбрали территорию на улице Советская между домами № 9 и № 11. В посёлке Калашниково Лихославльского округа - сквер на улице Ленина. В Спирово – сквер на улице Кашарова.

В Западной Двине приведут в порядок территорию городского фонтана. В Конаково - общественную территорию на городской площади. В Кимрах продолжатся работы на набережной Фадеева. В Кувшиново - в Комсомольском парке. В Нелидово выбран мемориал «Вечная память» на площади Жукова. В Осташкове - площадь Свободы.

В Ржеве благоустроят сквер перед вокзалом Ржев-Белорусский. В Торопце предусмотрен второй этап работ в сквере у реки Уклеенка. В Удомле обустроят пешеходно-велосипедную дорожку от проспекта Курчатова до улицы Космонавтов.

В 2022 году в регионе участие в голосовании приняли свыше 53 600 человек. Было поддержано 11 проектов, из реализуют в этом году.