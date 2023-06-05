Женщина и мужчина задержаны за хранение и употребление наркотиков в Тверской области

Подозреваемые заключены под стражу Фото: УМВД России по Тверской области

Сотрудники Конаковского отдела полиции и регионального Управления по контролю за оборотом наркотиков проверили дачный дом в поселке Озерки Конаковского района и нашли в рулоне туалетной бумаги полиэтиленовый пакет с неизвестным веществом внутри.

Экспертиза установила, что в пакете находилось 42 г синтетического наркотика.

Сотрудниками нарконтроля установлена причастность к незаконному хранению вещества 34-летней хозяйки дома.

В день проведения обыска женщина отмечала день рождения. К ней зашел 33-летний знакомый, житель Редкино. Мужчина находился в состоянии наркотического опьянения и попытался сразу уйти. В ходе личного досмотра, в поясной сумке полицейские обнаружили бумажный свёрток с наркотическим веществом.

В отношении мужчины и женщины возбуждены уголовные дела.Оба подозреваемых заключены под стражу. Мужчина получил также 10 суток административного ареста.

Ведется следствие.