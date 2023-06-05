В Тверской области в первую смену в лагерях отдыхает 32 000 детей

В этом году программы отдыха в детских лагерях дополнены патриотическими мероприятиями Фото: ПТО

В Тверской области в первую смену в лагерях отдыхает более 32 000 детей, из которых 648 - дети из семей участников спецоперации.

Всего в Верхневолжье открыто 687 лагерей. В загородных лагерях сейчас отдыхает почти 3000 детей, в пришкольных - порядка 27 000, в лагерях труда и отдыха - более 2300 детей.

По поручению губернатора Игоря Рудени в этом году программы отдыха в детских лагерях дополнены патриотическими мероприятиями. Для детей организуют встречи с героями СВО, военно-спортивные игры, экскурсии по местам боевой славы. Ребята также примут участие в подготовке писем и подарков для военнослужащих.

Всего в предстоящей летней оздоровительной кампании на территории Тверской области организована работа 867 лагерей, в которых смогут отдохнуть более 65 тысяч детей.