В Твери 6 июня перекроют площадь Мира, набережную и Старый Волжский мост Фото: Алина НИЗАМОВА

В Твери 6 июня с 9:30 утра до 11:00 ограничат движение и парковку всех видов транспорта, кроме транспортных средств, обеспечивающих мероприятие на нескольких участках:

- площади Мира;

- набережной Афанасия Никитина (на участке от площади Мира до Комсомольского проспекта) и на проезде у Храма Трех Исповедников;

- набережной Афанасия Никитина (на участке от площади Мира до Петербургского шоссе);

- улице Скворцова-Степанова (на участке от набережной Афанасия Никитина до улицы Горького);

- Староволжском мосту и Волжском проезде (на участке от площади Мира до улицы Советской).

Будьте внимательны, выбирайте пути объезда.