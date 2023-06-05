В Твери 6 июня перекроют площадь Мира, набережную и Старый Волжский мост
Фото: Алина НИЗАМОВА
В Твери 6 июня с 9:30 утра до 11:00 ограничат движение и парковку всех видов транспорта, кроме транспортных средств, обеспечивающих мероприятие на нескольких участках:
- площади Мира;
- набережной Афанасия Никитина (на участке от площади Мира до Комсомольского проспекта) и на проезде у Храма Трех Исповедников;
- набережной Афанасия Никитина (на участке от площади Мира до Петербургского шоссе);
- улице Скворцова-Степанова (на участке от набережной Афанасия Никитина до улицы Горького);
- Староволжском мосту и Волжском проезде (на участке от площади Мира до улицы Советской).
Будьте внимательны, выбирайте пути объезда.