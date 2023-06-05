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НовостиОбщество5 июня 2023 14:05

В Твери 6 июня перекроют площадь Мира, набережную и Старый Волжский мост

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Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
В Твери 6 июня перекроют площадь Мира, набережную и Старый Волжский мост

В Твери 6 июня перекроют площадь Мира, набережную и Старый Волжский мост

Фото: Алина НИЗАМОВА

В Твери 6 июня с 9:30 утра до 11:00 ограничат движение и парковку всех видов транспорта, кроме транспортных средств, обеспечивающих мероприятие на нескольких участках:

- площади Мира;

- набережной Афанасия Никитина (на участке от площади Мира до Комсомольского проспекта) и на проезде у Храма Трех Исповедников;

- набережной Афанасия Никитина (на участке от площади Мира до Петербургского шоссе);

- улице Скворцова-Степанова (на участке от набережной Афанасия Никитина до улицы Горького);

- Староволжском мосту и Волжском проезде (на участке от площади Мира до улицы Советской).

Будьте внимательны, выбирайте пути объезда.