В Старице простятся с погибшим в СВО Иваном Васильевым Фото: st-vestnik.ru

20 мая 2023 года в ходе проведения специальной военной операции погиб военнослужащий из Тверской области, житель Старицы Иван Васильев.

- Иван Александрович был призван на военную службу по мобилизации в сентябре 2022 года, - сообщает газета Старицкого муниципального округа "Старицкий вестник".

Церемония прощания пройдет 7 июня в Старицком Доме культуры с 11:00 до 12:00.

Траурный митинг состоится на гражданском кладбище деревни Гвоздево в 12:30.