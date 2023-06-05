В Старице простятся с погибшим в СВО Иваном Васильевым Фото: st-vestnik.ru
20 мая 2023 года в ходе проведения специальной военной операции погиб военнослужащий из Тверской области, житель Старицы Иван Васильев.
- Иван Александрович был призван на военную службу по мобилизации в сентябре 2022 года, - сообщает газета Старицкого муниципального округа "Старицкий вестник".
Церемония прощания пройдет 7 июня в Старицком Доме культуры с 11:00 до 12:00.
Траурный митинг состоится на гражданском кладбище деревни Гвоздево в 12:30.