В Тверской области внедряют новую билетную систему на пригородных поездах Фото: Ольга ТРОФИМОВА

Московско-Тверская ППК внедряет единую билетную систему Московского транспорта. Изменения касаются всех станций на участке от города Бологое в Тверской области до Ленинградского вокзала.

Переход на новую билетную систему плавный. Инфраструктура подготовлена, обновлено программное обеспечение. В оплате проезда и тарифах пока ничего не изменилось.

К окончательному запуску пассажиры смогут пользоваться всеми преимуществами единой билетной системы Московского транспорта.

- С запуском МЦД-3 на Ленинградском направлении у пассажиров появятся новые удобные маршруты, возможность оплачивать проезд картой "Тройка", выбирать выгодные тарифы с бесплатными пересадками на метро, МЦК и другие диаметры, - сообщили в Московско-Тверской ППК.