Жители Тверской области могут поддержать проекты местных и школьных инициатив, заявленные на всероссийский конкурс

Наш регион участвует во Всероссийском конкурсе проектов инициативного бюджетирования. Фото: Алексей АНДРЕЕВ

Жителей Тверской области приглашают проголосовать за муниципальные проекты и школьные инициативы, которые представлены от региона на VII Всероссийском конкурсе проектов инициативного бюджетирования.

Голосование проходит до 30 июня на портале Минфина РФ. Победители получат денежные премии в размере 100 тыс. рублей.

- Это эффективно работающий инструмент решения наиболее актуальных вопросов территорий и вовлечения граждан в работу по развитию региона, - так охарактеризовал программу поддержки местных инициатив губернатор Игорь Руденя.

В 2023 году в регионе по Программе поддержки местных инициатив планируется исполнить 220 проектов. По Программе поддержки школьных инициатив – 57.

На конкурс от региона представлены уже реализованные в предыдущие годы проекты в сферах ЖКХ, дорожного хозяйства, культуры, спорта, образования.

К примеру, школьники Красного Холма выдвинули на конкурс реализованную инициативу по обустройству актового зала. А учащиеся Оленинской школы – проект обновленной раздевалки.

В шорт-лист конкурса проектов инициативного бюджетирования попадут по 15 объектов из разных номинаций, набравшие наибольшее количество голосов. В конце июля этот список будет опубликован на портале моифинансы.рф и передан на рассмотрение конкурсной комиссии. В сентябре 2023 года назовут победителей конкурса, которые получат премии.