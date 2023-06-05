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НовостиОбщество5 июня 2023 11:44

Жители Тверской области могут поддержать проекты местных и школьных инициатив, заявленные на всероссийский конкурс

Голосование продлится до 30 июня
Алексей АНДРЕЕВ
Наш регион участвует во Всероссийском конкурсе проектов инициативного бюджетирования.

Наш регион участвует во Всероссийском конкурсе проектов инициативного бюджетирования.

Фото: Алексей АНДРЕЕВ

Жителей Тверской области приглашают проголосовать за муниципальные проекты и школьные инициативы, которые представлены от региона на VII Всероссийском конкурсе проектов инициативного бюджетирования.

Голосование проходит до 30 июня на портале Минфина РФ. Победители получат денежные премии в размере 100 тыс. рублей.

- Это эффективно работающий инструмент решения наиболее актуальных вопросов территорий и вовлечения граждан в работу по развитию региона, - так охарактеризовал программу поддержки местных инициатив губернатор Игорь Руденя.

В 2023 году в регионе по Программе поддержки местных инициатив планируется исполнить 220 проектов. По Программе поддержки школьных инициатив – 57.

На конкурс от региона представлены уже реализованные в предыдущие годы проекты в сферах ЖКХ, дорожного хозяйства, культуры, спорта, образования.

К примеру, школьники Красного Холма выдвинули на конкурс реализованную инициативу по обустройству актового зала. А учащиеся Оленинской школы – проект обновленной раздевалки.

В шорт-лист конкурса проектов инициативного бюджетирования попадут по 15 объектов из разных номинаций, набравшие наибольшее количество голосов. В конце июля этот список будет опубликован на портале моифинансы.рф и передан на рассмотрение конкурсной комиссии. В сентябре 2023 года назовут победителей конкурса, которые получат премии.