Начались работы по ремонту фасада театра кукол в Твери

Работы проведут по нацпроекту. Фото: ПТО

Подрядная организация приступила к ремонту фасада здания Тверского государственного театра кукол. Также запланирован капремонт кровли. Работы выполнят по нацпроекту «Культура».

Пресс-служба областного правительства сообщила, что ремонт в театре планируется завершить к началу нового театрального сезона.

Работы не повлияют на деятельность театра, при соблюдении мер безопасности там продолжаются показы спектаклей. 79-й театральный сезон в Тверском театре кукол завершат 1 июля премьерой - постановкой по мотивам сказки Андерсена «Русалочка» (6+).

- Создание театра в далеком 1944 году подчеркнуло прочность русских культурных традиций и их большое значение в деле воспитания новых поколений. Сегодня театр пользуется заслуженной репутацией крупного центра сценического искусства. Яркие, интересные постановки труппы любимы многими поколениями зрителей и известны далеко за пределами региона, - считает губернатор Игорь Руденя.

Рабочие приступили к ремонту. Фото: ПТО