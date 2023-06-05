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НовостиОбщество5 июня 2023 9:31

Начались работы по ремонту фасада театра кукол в Твери

Также в этом году приведут в порядок кровлю
Алексей АНДРЕЕВ
Работы проведут по нацпроекту.

Работы проведут по нацпроекту.

Фото: ПТО

Подрядная организация приступила к ремонту фасада здания Тверского государственного театра кукол. Также запланирован капремонт кровли. Работы выполнят по нацпроекту «Культура».

Пресс-служба областного правительства сообщила, что ремонт в театре планируется завершить к началу нового театрального сезона.

Работы не повлияют на деятельность театра, при соблюдении мер безопасности там продолжаются показы спектаклей. 79-й театральный сезон в Тверском театре кукол завершат 1 июля премьерой - постановкой по мотивам сказки Андерсена «Русалочка» (6+).

- Создание театра в далеком 1944 году подчеркнуло прочность русских культурных традиций и их большое значение в деле воспитания новых поколений. Сегодня театр пользуется заслуженной репутацией крупного центра сценического искусства. Яркие, интересные постановки труппы любимы многими поколениями зрителей и известны далеко за пределами региона, - считает губернатор Игорь Руденя.

Рабочие приступили к ремонту.

Рабочие приступили к ремонту.

Фото: ПТО

Театр частично стоит в лесах.

Театр частично стоит в лесах.

Фото: ПТО