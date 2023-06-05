В Тверской области потеплеет до +22 градусов Фото: Олег ЗИНЧЕНКО

После прохладных выходных в Тверскую область возвращается тепло.

Днем 5 июня, по данным Тверского гидрометцентра, воздух прогреется до +18 градусов. Со вторника дневные температуры установятся на отметке +22 градуса, ночью +4... +9.

Ветер преимущественно западных направлений, облачно, возможны локальные дожди.

В ближайшую неделю, по прогнозам погодных сайтов, характер погоды существенно не изменится.

Кстати, по результатам многодетних наблюдений, минимальная температура воздуха 5 июня +3,5 градуса была зафиксирована в 1922 году. Максимально жарким стал июнь 1910 года +34,3 градуса тепла.