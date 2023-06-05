Игры, квесты, кинопоказы и выставки организованы для детей в Твери в период летних каникул

В Твери организован досуг для детей во время каникул Фото: администрация Твери

В Твери на время летних каникул администрацией города подготовлена образовательно-развлекательная программа для школьников.

В учреждениях культуры, досуга, бибилиотеках и молодежных центрах организованы концерты, театрализованные представления, познавательно-игровые программы, кино- и мультпоказы, мастер-классы по изготовлению сувениров, викторины и выставки.

Подробная программа опубликована на сайте горадминистрации.

В преддверии каникул с родителями и учениками проведены инструктажи по безопасности.

Администрация Твери призывает родителей проявлять особую бдительность и не оставлять несовершеннолетних детей без присмотра.