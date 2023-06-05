Житель Твери задолжал на содержание дочери 170 000 рублей

Алиментщик задолжал на содержание дочери 170 000 рублей Фото: Мария ЛЕНЦ

37-летний житель Тверской области задолжал на содержание 10-летней дочери 170 000 рублей. В отношении должника судебным приставом было возбуждено исполнительное производство.

Установлено, что должник неоднократно менял место жительства, официально не работает.

Алиментщика разыскали, составили протокол об административном правонарушении и направили на рассмотрение в суд. После принятых мер мужчина официально трудоустроился в строительную фирму. На заработную плату наложено взыскание по алиментам на содержание ребенка.