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НовостиОбщество5 июня 2023 8:45

Житель Твери задолжал на содержание дочери 170 000 рублей

Чтобы погасить долг, ему пришлось устроиться на работу
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Алиментщик задолжал на содержание дочери 170 000 рублей

Алиментщик задолжал на содержание дочери 170 000 рублей

Фото: Мария ЛЕНЦ

37-летний житель Тверской области задолжал на содержание 10-летней дочери 170 000 рублей. В отношении должника судебным приставом было возбуждено исполнительное производство.

Установлено, что должник неоднократно менял место жительства, официально не работает.

Алиментщика разыскали, составили протокол об административном правонарушении и направили на рассмотрение в суд. После принятых мер мужчина официально трудоустроился в строительную фирму. На заработную плату наложено взыскание по алиментам на содержание ребенка.